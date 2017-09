Marcel, 91 ans, arnaqué par de faux cornicheurs à Ransart: «J'ai été ruiné en une demi-heure…»

Marcel a 91 ans « et demi » et vit depuis 60 ans dans la même habitation, à Ransart. Le week-end dernier, lui et son fils ont été les victimes de deux arnaqueurs, qui sont parvenus à leur dérober les économies du vieil homme.

« Ils m’ont volé des millions ! », confie le nonagénaire. Ce vieux monsieur, digne, nous reçoit chez une voisine et nous raconte le vol d’importance dont il a été victime. Marcel, c’est cet homme qui a été arnaqué par deux individus, le week-end dernier : « Ils m’ont volé mes économies, il y avait une fortune ! », confie Marcel.

« On travaille toute sa vie, on est honnête, on pense pouvoir profiter de ses derniers jours… Et puis voilà… », commente-il, désabusé.

> Découvrez le procédé écœurant utilisé par les deux escrocs. Une arnaque hélas classique, qui réapparaît régulièrement, selon un scénario, hélas encore, bien éprouvé.

> La somme dérobée fait très mal à ce vieil homme. Voici ce que représente cette somme.

Le récit complet est à lire dans nos éditions digitales !