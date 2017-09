Comme Lukaku et Batshuayi, Tielemans marque son premier but en Ligue des champions (vidéo)

Titularisé par son entraîneur Leonardo Jardim, ce qui n’a pas encore été le cas en championnat de France, Youri Tielemans en a profité pour se mettre en valeur. Sur le terrain de Leizpzig, l’ancien Anderlechtois a marqué son premier but en Ligue des champions. À la réception d’un centre, Tielemans a d’abord buté de la tête sur le gardien allemand avant de reprendre le ballon et marquer dans le but. Un but égalisateur en première mi-temps pour les Monégasques.

Mardi soir, Lukaku (avec Manchester United) et Batshuayi (avec Chelsea) avaient eux aussi débloqué leur compteur en C1 face, respectivement, à Bâle et Qarabag.