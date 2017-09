Une organisation nord-coréenne estime qu'il est «temps d'annihiler les agresseurs impérialistes américains»

Après le sixième essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre, le Conseil de sécurité a infligé à l’unanimité lundi à la Corée du Nord une nouvelle volée de sanctions, dont notamment un embargo sur les exportations de gaz vers ce pays. Un porte-parole du Comité Corée de la paix en Asie-Pacifique (CCPAP) a dénoncé une «résolution de sanctions odieuse» et affirmé que les appels se multipliaient au Nord en faveur de représailles fortes contre les Etats-Unis et leurs alliés. «L’armée et le peuple de la Corée du Nord demandent unanimement que les Yankees, les principaux coupables ayant concocté la ‘résolution de sanctions’ soient battus à mort à coups de bâton comme le méritent les chiens enragés», a-t-il dit dans un communiqué publié par l’agence officielle KCNA. «Il est temps d’annihiler les agresseurs impérialistes américains. Condamnons le continent américain aux cendres et à l’obscurité».

La Corée du Nord lance régulièrement des menaces dramatiques contre les Etats-Unis et leurs alliés sans les mettre à exécution.

D’après le ministère sud-coréen de l’Unification, le CCPAP est une «fenêtre pour l’amélioration des relations avec des pays comme les Etats-Unis et le Japon» et «fait campagne pour changer l’image négative de la Corée du Nord».