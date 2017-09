Le plus vieux panda du monde vivant en captivité meurt à 37 ans

Afp

Le plus vieux panda du monde vivant en captivité est mort en Chine à 37 ans. C’est l’équivalent de plus d’un siècle pour les humains. Cette femelle prénomée «Basi» aura vécu bien plus longtemps que ses congénères: les pandas ont une espérance de vie moyenne d’environ 20 ans. Les spécimens en captivité peuvent cependant vivre plus longtemps.