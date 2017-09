Herbert Léonard: «Cela fait 45 ans que je fume, maintenant je ne le ferai plus»

« C'était une infection pulmonaire, explique-t-il auprès de nos confrères de RTL. Ça fait 45 ans que je fume. Et je voudrais dire à tout le monde d'arrêter de fumer parce que j'ai eu tout ça parce que j'ai beaucoup trop fumé dans ma vie. Maintenant, évidemment, je ne fumerai plus ».

Pour ce qui est de la voix, on n’est sans doute pas près de le revoir sur scène.... « Je n'ai pas récupéré tout à fait ma voix, il faudra que je voie un phoniatre pour cela. Ils m'ont fait une trachéotomie à l'hôpital de Melun, qui est d'ailleurs extrêmement compétent. Et donc tout cela a forcé sur mes cordes vocales. Cela ne les a pas coupées, pas abîmées, mais il faut que je les récupère quand même ».

Dernière révélation sur son état physique général : «Je fais de la musculation parce que j'ai perdu 11 kilos. Donc il y a plus du tout de muscles. Je ne pouvais plus marcher. Maintenant, je remarche, mais je n'ai pas encore assez de muscles pour être à 100%. Je pense que je ne serai jamais plus à 100% ».