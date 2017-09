Elio, mort à l'âge de cinq mois chez sa gardienne à Virton: un second dossier similaire concernant la même gardienne! (vidéo)

Rédaction en ligne

En décembre 2015, le petit Elio Briquemont, cinq mois, décédait des suites d’une chute chez sa gardienne ONE à Ethe (Virton). Quasiment deux ans plus tard, les parents attendent toujours le rapport médico-légal et ne savent toujours pas ce qu’il s’est réellement passé ce jour-là.