Voilà maintenant 18 jours que la petite Maëlys n’a plus donné signe de vie après cette fameuse soirée de mariage le 27 août dernier. L’inquiétude grandissante au fil des jours, les professionnels de la voyance ont décidé de s’associer pour augmenter les chances de retrouver la petite fille.

Un groupe de 22 membres

Et comme le rapportent nos confrères du Dauphine, ce sont 22 médiums qui ont décidé de mettre leurs efforts en commun au travers d’un groupe Facebook. « J’ai essayé de faire abstraction car je suis maman de trois enfants mais une amie médium m’a sollicitée. Il m’est alors apparu comme une évidence qu’il fallait tout faire pour la retrouver. J’ai créé ce groupe pour se rassembler et être plus puissants. On partage, confronte et recoupe tout. J’ai déjà fait part, trois fois, de notre synthèse aux gendarmes » confie Ludivine, la voyante à l’origine de cette initiative, au Dauphine.

Car cette aide divine, les policiers sont bien obligés d’en tenir compte. « Tout signalement est pris au sérieux. Tout ce qui est vérifiable est vérifié. Un appel reste un appel, aucun n’est pris à la légère », expliquait, il y a quelques jours, une source proche de l’enquête à nos confrères de France Info.

Une pratique fréquente

Voir des médiums mettre leur don au service d’une recherche d’enfant est un phénomène assez courant. Chaque grande « affaire » médiatisée amène les médiums à partager leurs diverses visions. Mais cette aide n’est pas toujours vue d’un bon œil puisqu’elle pollue le travail de recherche comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours.

Pourtant, d’après une information de BFM, le père de Maëlys a lui même fait appel à un médium pour retrouver sa petite fille puisqu’il n’avait « plus rien à perdre » selon lui. L’initiative n’a cependant rien donné. Le groupe des 22 médiums aura-t-il plus de chance ?