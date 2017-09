Les mauvais résultats du Standard mettent le statut du club en danger: le Sporting Charleroi pourrait éjecter les Rouches du «G5»!

Une tuile de plus pour Mpoku et les Rouches ?

Si, historiquement, le G5 était une association des cinq clubs les plus riches (Anderlecht, FC Bruges, Standard, La Gantoise et Genk), ce groupement des puissants se forme désormais sur base des résultats sur cinq ans. Et ce G5 pourrait donc changer, en fin de saison. Exclusif !