Max, le nouvel ouragan qui s'approche de la côte pacifique du Mexique

La tempête tropicale Max est devenue un ouragan à 85 km de la célèbre station balnéaire d’Acapulco, et s’approchait jeudi de la côte pacifique du Mexique, avec des vents de 120 km/h, a indiqué le Centre américain des ouragans (NHC).

Max est un ouragan de catégorie 1 -la plus faible d’une échelle qui en compte 5- et se déplace à 9 km/h vers l’est. Selon le NHC, Max pourrait se renforcer avant de toucher plus tard, «dans l’après-midi ou la soirée», le sud-ouest du Mexique.

Le Centre américain des ouragans estime que Max provoquera de fortes pluies sur l’Etat de Guerrero et sur une partie de l’Etat de Oaxaca (sud), frappé la semaine dernière par un séisme de magnitude 8,2 qui a fait 98 morts dans le pays.

«Ces pluies torrentielles peuvent produire des inondations et des glissements de terrain» ont prévenu les autorités météorologiques mexicaines.

La compagnie nationale d’électricité (CFE) a annoncé avoir déployé des équipes à proximité de la zone qui devrait être touchée par l’ouragan afin de pouvoir y rétablir rapidement le courant en cas de coupures.

La semaine dernière, l’ouragan Katia, également de catégorie 1, avait frappé l’Etat du Veracruz (est) faisant deux morts, sans causer de dégâts matériels majeurs.

En 2013, deux ouragans quasi-simultanés avaient touché les côtes pacifique et caribéenne du Mexique, entraînant la mort de 157 personnes.