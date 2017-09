Europa League: Arsenal-Cologne reporté d'une heure pour raison de sécurité (vidéo)

Le match de la première journée d’Europa League entre Arsenal et Cologne, initialement prévu jeudi à 21h05, a été reporté d’une heure à 22h05 pour «raison de sécurité», a annoncé un porte-parole du club anglais.

En raison notamment du nombre important de supporters allemands ayant fait le déplacement à l’Emirates Stadium, le club n’a pas pu faire procéder à l’entrée des supporters de Cologne dans l’enceinte.

Environ 20.000 supporters allemands ont fait le déplacement selon la presse britannique, alors que seulement 3.000 places avaient été alloués au FC Cologne.

Selon les dirigeants d’Arsenal, aucun incident n’avait éclaté avant la rencontre. En revanche, selon la chaîne Sky Sports, des heurts entre supporteurs des deux équipes se seraient produits aux abords du stade. L’Emirates Stadium sera plein pour la rencontre, a confirmé le porte-parole d’Arsenal.

FC Koln fans without tickets trashing the Emirates trying to get in! 😮#Arsenal #Cologne #UEL. pic.twitter.com/lkWn9bU3ex