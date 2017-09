Coupe Davis: Goffin se défait de Millman dans la douleur (6-7, 6-4, 6-3, 7-5) et offre à la Belgique son premier point

Goffin (ATP 12) affrontait John Millman (ATP 185) ce vendredi en premier match de cette rencontre, disputée sur terre battue, en salle au Heysel, à l’ombre de l’Atomium. En délicatesse avec son genou gauche depuis l’US Open (éliminé en huitième de finale), David Goffin a été soigné toute la semaine pour être fin prêt ce week-end.

Le premier set était très accroché. Les deux joueurs ne perdaient pas leur service jusqu’à 5-5 et ne donnaient même aucune balle de break. David Goffin était intransigeant même si, par moments, il était quand même débordé par les grands coups droits du géant australien. Qu’à cela ne tienne, le natif de Rocourt était présent sur les points importants et parvenait à prendre le service de John Millman au onzième jeu du match, sur sa première balle de break. Le Liégeois avait l’occasion de servir pour le set, mais il tremblait au moment de conclure la première manche. L’Australien en profitait pour s’offrir un premier tie-break. Un jeu décisif qui allait sourire à un Millman plus efficace.

Après 54 minutes d’un premier set disputé, John Millman, revigoré par le gain de cette première manche, breakait David Goffin à 1-1. Un avantage qu’il n’allait pas conserver bien longtemps puisque le Belge égalisait à deux jeux partout. A l’image de la première manche, les deux joueurs se tenaient de près en ne concédant quasiment aucune occasion de se faire breaker. Sauf, à 4-4 et après un jeu long de douze minutes où le Belge, mis à mal par les retours agressifs de Millman, a eu bien du mal à garder son service. Pour Goffin, c’était sans doute le jeu le plus important de cette manche. Et pour cause, le Belge prenait dans la foulée le jeu de l’Australien et recollait à une manche partout, sur sa deuxième balle de set.

Le gain de ce second set a permis à David Goffin de se libérer. Longtemps crispé en début de partie, le Belge a déroulé dans cette troisième manche. Il a élevé au fur et à mesure son niveau de jeu. Le protégé de Thierry Van Cleemput n’attendait pas la fin du set pour faire la différence. A 3-2, il prenait difficilement le service de l’Australien pour s’envoler dans ce set. Le Belge concluait en effet cette troisième manche sur un score de 6-3 en 42 minutes.

Malgré la confiance acquise dans le gain des deux sets précédents, Goffin avait du mal à se décoller dans cette quatrième manche. Par deux fois, le joueur liégeois breakait son adversaire, avant de perdre son avantage dans la foulée. Cette dernière manche partait un peu dans tous les sens, mais David Goffin allait faire parler son expérience dans les moments décisifs pour clore cette première rencontre en quatre sets. Et ce, malgré une belle résistance de l’Aussie.

La deuxième rencontre de la journée verra Steve Darcis (ATP 77) défier Nick Kyrgios (ATP 20).