«Nous avons été appelés à 8H20», ont précisé les services ambulanciers, ajoutant avoir envoyé sur place «de multiples équipes» dont du personnel entraîné à intervenir dans des conditions dangereuses.

Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, interrogé sur la chaîne Sky News, a dit refuser de «spéculer» sur la nature de l’incident. «Je crains que mes informations soient limitées pour le moment et il est important de ne pas spéculer pour le moment», a-t-il dit.

« Du sang sur le sol »

Une journaliste du site Metro.co.uk, présente sur place, a elle aussi évoqué des personnes blessées au visage et des photos diffusées sur Twitter montraient un seau blanc en train de brûler dans un sac en plastique de supermarché à l’intérieur d’une rame de métro. Des fils électriques en sortaient.

Un témoin, Peter Crowley, a décrit «une boule de feu» dans le métro et posté sur son compte Twitter des photos montrant son front brûlé.

