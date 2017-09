Bart De Wever défend Theo Francken à propos de son tweet polémique et évoque les Français qui «ont nettoyé Calais»

Mercredi matin, en livrant sur Twitter un état des lieux des opérations de police qui, depuis la rentrée, visent à l’interpellation de migrants sans titre de séjour valable, y compris des enfants, au parc Maximilien à Bruxelles ou à la gare du Nord, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken avait affublé son tweet du hashtag «opkuisen» (nettoyer).

Il a effacé ce message après de nombreuses critiques dénonçant un registre langagier d’extrême droite.

Le lendemain, Theo Francken s’est félicité dans un nouveau tweet de ce que le gouvernement aura bientôt «nettoyé l’immense arriéré de régularisation». Il ne s’agissait donc pas de «nettoyer des gens, mais des problèmes», a justifié le nationaliste flamand.

Cette explication n’a guère convaincu, jusque dans la coalition gouvernementale, où Alexander De Croo (Open Vld) et Koen Geens (CD&V, relayant un tweet de son président de parti Wouter Beke) ont critiqué leur collègue.

Interrogé vendredi dans De Ochtend (VRT), Bart De Wever a fait sienne l’interprétation selon laquelle Theo Francken ne parlait pas de personnes mais de problèmes à nettoyer. Mais ses termes sont restés ambigus: «si l’on laisse aller (cette situation), alors on en arrive à un Calais et on en arrive à un nettoyage», a affirmé Bart De Wever, évoquant les démantèlements des camps de migrants dans cette ville du Nord de la France. «Car les Français ont, à un certain moment, réellement nettoyé Calais parce que c’était intenable.»