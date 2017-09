A vous de choisir le 5è Belgian Icon pour Brussels Airlines: ce sera l'Art Nouveau ou les Schtroumpfs(photos)

Des plus de 1.400 idées proposées par le public, un jury a choisi deux finalistes, qui sont maintenant soumis à un vote public. Tout le monde peut voter jusqu’au 24 septembre inclus, précise Brussels Airlines.

Les Schtroumpfs et l’Art Nouveau/Horta sont les deux idées retenues par le jury. L’une des deux sera convertie en un design Airbus A320 qui sera dévoilé au mois de mars de l’année prochaine.

Des dizaines d’idées illustrant la «Belgitude» ont été transmises à la compagnie depuis début août: Jacques Brel, les frites, le saxophone, les gaufres etc... Les nombreux projets ont non seulement été présentés par les Belges, mais aussi par des fans en France, Allemagne, Ouganda et même du Liban et de la Colombie.

Brussels Airlines compte déjà quatre avions «Belgian Ico »: Tintin, Magritte, les Diables Rouges et Tomorrowland.