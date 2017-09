Le second téléphone de Nordahl L. continue de faire parler de lui. Après en avoir caché son existence, le principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys doit faire face à une nouvelle découverte : ce deuxième GSM a été signalé à trois reprises et à trois horaires différents... dans une zone différente de la salle des fêtes du mariage.

Non, Nordahl L. ne s’est pas absenté qu’une fois du mariage lors de cette fameuse soirée du 27 août. Comme nous vous l’indiquions hier, des nouveaux éléments sont venus s’ajouter à liste des accusations contre le principal suspect dans l’affaire de la petite Maëlys. Parmi ceux-ci, c’est son second téléphone, dont il avait caché l’existence, qui a retenu l’attention des enquêteurs. Car, comme le rapportent nos confrères du Dauphine, des signaux de cet appareil ont été captés par des antennes-relais dont la couverture géographique ne peut atteindre la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Des signaux captés à trois reprises et à trois horaires différents...

Cette découverte s’ajoute aux nombreuses incohérences de Nordahl et remet une nouvelle fois en question ses déclarations, lui qui n’avait mentionné dans un premier temps qu’une seule absence pour « rechercher des stupéfiants ». Ce serait d’ailleurs cette même raison qui a poussé le suspect à s’absenter deux nouvelles fois, pour se fournir en cocaïne et ainsi la distribuer au mariage.

Le Dauphine souligne que le second téléphone a basculé par moments en mode avion, ce qui ne permet pas de le localiser à ces moments-là.

Pour rappel, Nordahl L. avait caché l’existence de sa deuxième ligne aux enquêteurs. Elle était dédiée à l’ancienne activité d’éducateur canin du suspect. Une ligne que le suspect a clôturé deux jours après le mariage car il n’en avait « plus besoin et celle-ci fonctionnait mal ».