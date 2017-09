Le drame de Flavie Flament adapté dans un téléfilm: «David Hamilton se savait coincé»

L’animatrice, présente au Festival de la fiction TV de La Rochelle pour présenter l’adaptation de son livre « La consolation », est sereine et à la fois portée avec détermination par le combat qu’elle a fait sien : libérer la parole des victimes, comme elle, victimes d’un viol et empêcher que le délai de prescription ne laisse leur bourreau s’en tirer. Comme ce fut le cas pour elle et David Hamilton, retrouvé mort chez lui peu de temps après la publication de « La Consolation ».

> Ce que ça lui fait de retrouver son histoire personnelle adaptée à l’écran, avec la Belge Emilie Dequenne jouant son rôle.

> Sa réaction à l’annonce du suicide de David Hamilton.