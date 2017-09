Coupe Davis en direct: la paire belge menée 2 sets à 0 face à l'Australie

Après la première journée de compétition, la Belgique et l’Australie ont une victoire de chaque côté. Ce troisième match dans ce duel risque d’être décisif au décompte final. Une place en finale de la Coupe Davis est en jeu.

Ce samedi, le double masculin verra Ruben Bemelmans et Arthur De Greef défier John Peers (2e joueur mondial en double) et Jordan Thompson. La première nation qui remporte 3 rencontres sera qualifiée pour la finale. Pour la Belgique, ce serait la deuxième en trois ans après sa défaite contre la Grande-Bretagne en 2015.

Pour rappel, David Goffin avait amené le premier point aux Belges, après sa victoire en quatre sets contre John Millman. Mais, quelques heures plus tard, Nick Kyrgios a rétabli l’égalité en venant à bout de Steve Darcis, en cinq manches accrochées.

La paire australienne démarrait la rencontre en trombe. Emmenée par John Peers, l’Australie prenait rapidement les devants en breakant les Belges sur leur premier jeu de service. Un avantage que les Australiens n’allaient pas lâcher puisqu’ils allaient s’adjuger le premier set sur un score de 3-6 en 34 minutes. De leur côté, Arthur De Greef et Ruben Bemelmans ont mis quelques minutes avant de prendre leur repère.

Lors de la deuxième manche, le duo belge évoluait avec plus de confiance, mais ce n’était toujours pas suffisant pour bousculer la paire adverse, davantage expérimentée dans ce type de confrontation. Breakée à deux partout dans le second set, la Belgique était incapable de recoller au score, malgré un Arthur De Greef très courageux. La sentence était difficile à avaler. Les Belges concédant le second set sur le score de 4-6 en 38 minutes.