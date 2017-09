Steve Darcis l’a encore fait. Steve Darcis (ATP 77) a remporté, pour la cinquième de fois de sa carrière, un cinquième match décisif en Coupe Davis. Dimanche, le Belge de 33 ans s’est défait de l’Australien Jordan Thompson, 23 ans et 70e mondial, sur le score de 6-4, 7-5 et 6-2 après 2 heures et 23 minutes de jeu. Grâce à cette victoire sur la terre battue du Palais 12 de Brussels Expo, la Belgique se qualifie pour la 3e finale de Coupe Davis de son histoire après ses deux défaites contre la Grande-Bretagne en 1904 et 2015. Les troupes de Johan Van Herck iront défier la France, qui a battu la Serbie 3-1.

Menée 1-2 après le double de samedi, la Belgique n’avait plus le droit à l’erreur. Premier à monter sur le court dimanche, David Goffin a brillamment battu Nick Kyrgios en quatre sets. Il restait donc à Steve Darcis de ponctuer le travail en battant Jordan Thompson (ATP 70), préféré in extremis à John Millman (ATP 185) par Lleyton Hewitt, capitaine australien.

La première manche a commencé de façon idéale pour le Liégeois de 33 ans. En effet, il a pris la mise en jeu de Thompson dès le premier jeu, conservant cette avance jusqu’au terme de la manche (6-4).

La rencontre est encore montée en intensité. Après un rapide break de part et d’autre en début de manche, les deux joueurs se sont rendus coup pour coup. Davantage bousculé par son adversaire, Steve Darcis a sauvé deux balles de set à 4-5. Mais ’Mister Coupe Davis’, habitué à la pression inhérente à ce genre de situations, a pris une nouvelle fois le service de son adversaire avant d’enlever la deuxième manche, porté par un public acquis à sa cause (7-5).

Le Belge, précis dans son jeu d’attaque et solide du fond du court, a continué sur sa lancée. Grâce à un slice toujours très efficace, il s’est forgé un avantage de deux breaks (4-1). Concentré sur son sujet et auteur d’une rencontre aboutie de bout en bout, Darcis a décroché la victoire sur une dernière montée au filet (6-2)

En termes statistiques, c’est la cinquième fois que Darcis donne la victoire à la Belgique dans l’ultime rencontre. Le Belge l’avait déjà fait lors de la demi-finale contre l’Argentine en 2015, venant à bout de Federico Delbonis en quatre sets.

A noter que c’est la 14e fois que l’équipe belge remonte un retard de 2-1, ce qu’elle avait déjà réalisé contre l’Australie de Lleyton Hewitt, alors joueur, lors des barrages pour le groupe mondial en 2010.

En finale, la deuxième en trois ans pour l’équipe emmenée par Johan Van Herck, les Belges devront se déplacer en France du 24 au 26 novembre prochain. Les troupes de Yannick Noah se sont imposées devant la Serbie (3-1) sur la terre battue de Lille. La France, qui compte 9 titres, court derrière la victoire depuis 2001. En 2014, elle avait été battue en finale à domicile par la Suisse de Stan Wawrinka et Roger Federer.