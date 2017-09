Pour une finale, l’ITF exige une salle pouvant accueillir au moins 12.000 personnes. S’il en existe une quinzaine en France, plusieurs sont déjà prises pour des concerts ou des événements sportifs. Deux villes, Nanterre et Lille, sont au coude à coude pour accueillir cette finale, même si une troisième, Marseille, n’a pas abandonné tout espoir. La première (quinze kilomètres de Paris), disposera, dans un mois, de la plus grande salle de France (jusqu’à 40.000 places). À Lille, ou plutôt à Villeneuve-d’Ascq où est implanté le stade de football Pierre Mauroy, a déjà été le théâtre de la finale en 2014 contre la Suisse mais aussi de la demi-finale ce week-end avec le stade de football Pierre Mauroy (Villeneuve-d’Ascq). Et elle a la préférence de Yannick Noah, qui fait le forcing pour y jouer. « Ce serait bien de revenir à Lille, même si ça attirerait pas mal de Belges », souriait le capitaine français après le succès face à la Serbie devant près de 20.000 spectateurs. « Mais si on ouvre le stade, on pourra accueillir encore plus de monde. Cela peut offrir une belle propagande pour le tennis. Le plus beau scénario, ce serait de recevoir les Belges à Lille, que cela soit une fête incroyable et qu’on gagne cette finale ! »

Un coût important

Seul hic dans cette candidature lilloise : il faudrait alors délocaliser le match de rugby entre la France et le Japon, prévu le 25 novembre et pour lequel des milliers de tickets ont déjà été vendus. Un changement qui aurait un coût important, que la FFT, qui connaît déjà des difficultés sur le plan financier, préférerait éviter. Mais ce que Yannick Noah veut…