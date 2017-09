Le «Journal d'Anne Frank» adapté en bande dessinée

Le Journal de l’adolescente juive d’origine allemande réfugiée à Amsterdam, morte du typhus en février 1945 au camp de Bergen-Belsen, a été édité en 1947 et est depuis l’un des textes les plus vendus dans le monde. Le roman graphique qui sortira en version francophone le 4 octobre est l’oeuvre du scénariste israélien Ari Folman et du dessinateur également israélien David Polonsky qui avaient déjà collaboré pour le film d’animation «Valse avec Bachir» (César du meilleur film étranger en 2009).

Le roman graphique ne reprend pas la totalité du Journal - «cela nous aurait obligés à concevoir plus de 3.500 pages», explique Ari Folman -, mais on trouve intégralement plusieurs lettres adressées par Anne Frank à son amie imaginaire Kitty. D’autres passages qui ne font que quelques lignes dans le Journal ont au contraire été amplifiés, comme celui, assez drôle, de la maestria de M. Van Daan pour fabriquer des saucisses...

«Nous avons tenté de préserver le sens de l’humour mordant d’Anne, ses sarcasmes et son obsession pour la nourriture», indique Ari Folman.

Dans l’ensemble, le roman graphique de 160 pages demeure extrêmement fidèle au texte original.