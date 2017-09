Travaux dès le 22 septembre sur l'E42-E19 entre Mons et Saint-Ghislain

Un chantier de réhabilitation de l’autoroute E42-E19/A7 entre Saint-Ghislain (BK 61.1) et Mons (BK 67.5) en direction de Saint-Ghislain débutera le 22 septembre pour 25 jours calendrier. Il permettra d’assurer la réfection de la voirie sur près de six kilomètres.

Le chantier sera divisé en deux phases. Pendant la première phase, qui débutera le 22 septembre pour une semaine, les travaux seront concentrés sur la voie du milieu et la voie de gauche. La circulation sera réduite à la bande d’arrêt d’urgence et à la bande de droite en direction de Saint-Ghislain.

La seconde phase débutera le 1er octobre. Les travaux s’effectueront sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite et la circulation sera réduite aux bandes du milieu et de gauche en direction de Saint-Ghislain.

L’échangeur 25 «Saint-Ghislain», à la jonction entre la N547 et l’autoroute E42-E19/A7, sera quant à lui fermé pendant trois jours, du jeudi 5 octobre à 21h00 au lundi 9 octobre à 5h00. La fin des travaux est prévue vers le 10 octobre.