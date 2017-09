Réforme des pensions: "Les chômeurs de plus de 50 ans ne seront pas tous épargnés", annonce la FGTB

Belga

Certains chômeurs de plus de 50 ans seront bien touchés par la réforme des pensions portée par le gouvernement fédéral. Ce sera notamment le cas des chômeurs de plus de 50 ans ayant travaillé plus de 45 ans, des prépensionnés ayant travaillé plus de 45 ans et d’un grand nombre de prépensionnés de plus de 50 ans, a affirmé lundi la FGTB.