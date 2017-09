Belga, B.BT.

Frédéric, 42 ans et originaire de Chatelêt, a perdu la vie, dimanche soir, à Acoz (Gerpinnes). Seul en cause, le quadragénaire circulait sur sa Vespa, à Acoz, lorsque celle-ci a dérapé. Le pilote, éjecté, est lourdement tombé au sol et n’a pas survécu au choc.