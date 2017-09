Theo Francken veut expulser Souhaib Amaouch, fils de l'imam radical de Dison

Il se trouve en IPPJ depuis le 22 août 2016 pour incitation à la haine et propagande djihadiste dans une vidéo tournée à Verviers. Il y est toujours aujourd’hui, alors qu’il a eu 18 ans en novembre 2016 (le juge peut décider d’un placement en IPPJ jusqu’à 20 ans).

Nos confrères de RTL affirmaient alors que des preuves accablantes avaient été découvertes par les enquêteurs sur la messagerie de Souhaib Amaouch. On y aurait trouvé des messages échangés avec Tarik Jadaoun, un djihadiste verviétois parti combattre en Syrie et que l’on présentait parfois comme le nouvel Abaaoud. C’est cet élément lié à un probable attentat et le fait que le garçon est devenu majeur qui ont pesé dans la balance et mené M. Francken à décider le retrait de son permis de séjour (le garçon a la nationalité néerlandaise, comme son père) et à signer ainsi son expulsion du pays.

> Souhaib Amaouch devrait donc être expulsé… Mais pas tout de suite.

