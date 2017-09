Tensions avec la Corée du Nord: le Japon déploie plus de systèmes antimissiles

Américains et Japonais lors d’exercices militaires conjoints.

«Nous installerons un système PAC-3 vers la mi-journée» sur une base des Forces d’autodéfense terrestres (nom de l’armée de terre nippone) dans la pointe sud de Hokkaido, a indiqué Kensaku Mizuseki. Selon les autorités locales, le gouvernement a déjà déployé un système de défense antimissiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) dans une autre partie de Hokkaido.

M. Mizuseki a cependant refusé de préciser où étaient placés au Japon les autres systèmes PAC-3, pour des raisons de confidentialité.

Cette recrudescence de moyens de défense découle de l’activité redoublée de la Corée du Nord. En moins d’un mois, Pyongyang a effectué un sixième test nucléaire et tiré deux missiles au-dessus du territoire japonais.

«Le but final est d’établir l’équilibre des forces avec les Etats-Unis et de faire en sorte que les dirigeants américains n’osent même plus envisager une option militaire contre la République populaire démocratique de Corée», a indiqué samedi le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, cité par l’agence locale KCNA.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a de son côté déclaré que son pays «ne tolérerait jamais les provocations de la Corée du Nord» et a exhorté la communauté internationale à faire davantage pression sur Pyongyang.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a déjà condamné vendredi le tir de missile «hautement provocateur» effectué le même jour au-dessus du Japon par le régime nord-coréen, en réponse aux récentes sanctions de l’ONU. «Ces actions sont une menace pour la région mais aussi pour tous les Etats membres de l’ONU», a dénoncé le Conseil.