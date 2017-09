Assemblée générale de l'ONU: la Belgique va doubler ses investissements dans l'innovation humanitaire en 2018

«Chaque année, les besoins humanitaires augmentent et les crises humanitaires et conflits font de plus en plus de victimes. Pourtant, un pour cent seulement des moyens humanitaires est affecté à l’innovation humanitaire et à la recherche. Cela doit changer», a commenté M. De Croo.

Cette intervention du ministre s’inscrivait dans le cadre du Global Citizen Live, un événement organisé en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Des personnalités politiques, des militants et des artistes étaient rassemblés pour annoncer des actions concrètes concernant les Objectifs de Développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Lors de la soirée, la chanteuse Annie Lennox a été récompensée par le prix George Harrison - du nom du guitariste des Beatles - pour son engagement de longue date en faveur de l’UNICEF, d’ONUSIDA et d’Amnesty International.