Maria, ouragan de catégorie 5, a dévasté la Dominique et menace la Guadeloupe

Les habitants de la Dominique «ont perdu tout ce qui pouvait être perdu», a affirmé mardi le Premier ministre de l’île, Roosevelt Skerrit. «Les vents ont emporté les toits chez presque toutes les personnes auxquelles j’ai parlé ou été en contact. Le toit de ma propre résidence officielle a été un des premiers à s’envoler», a écrit M. Skerrit sur sa page Facebook, en lançant un appel à «l’aide de toute nature». «Les premières informations font état de destructions très étendues. A ce stade, nous avons perdu tout ce qui pouvait être perdu», a-t-il encore rapporté. Aucune victime n’est signalée jusqu’à présent dans l’île, a ajouté le Premier ministre, selon qui des glissements de terrains sont toutefois à craindre en raison des pluies diluviennes.

Ravagée par Irma il y a une dizaine de jours, toute la région a été mise en état d’alerte avant le passage de Maria qui s’est renforcé en moins de 24 heures, passant du statut de tempête tropicale à celui d’ouragan catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson. «Maria devient un ouragan de catégorie cinq potentiellement catastrophique», avait précisé le Centre américain des ouragans (NHC) dans son bulletin prévisionnel de 2h00 mardi, une heure quinze avant que ses rafales commencent à frapper la Dominique, à 260 km/h.

Arbres et poteaux électriques renversés, fortes pluies, vents violents et inondations: dès lundi après-midi, les quelque 73.000 habitants de cette île des Caraïbes avaient témoigné sur les réseaux sociaux de l’approche de Maria.

Avant la Dominique, l’oeil du cyclone était passé à 50 km des côtes nord de l’île française de la Martinique, privant 33.000 foyers d’électricité mais sans faire de dégâts significatifs, selon la préfecture.

Progressant à la vitesse de 15 km/h dans la direction ouest-nord-ouest, selon le NHC, l’ouragan Maria menaçait désormais une autre île française des Antilles, la Guadeloupe, ainsi que Saint Kitts and Nevis et Montserrat (Royaume-Uni). La Guadeloupe a été placée en alerte «violette» cyclonique et des alertes ouragan ont également été déclenchées à Sainte-Lucie et dans les îles Vierges britanniques et américaines. Météo France prévoyait à la Guadeloupe «des conditions de vent beaucoup plus sévères que ce qui était anticipé», avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales à 200 km/h.

Maria devrait également passer au sud des côtes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ravagées le 6 septembre par l’ouragan Irma, selon le ministère néerlandais de la Défense. Les deux îles ont été placées en vigilance rouge, selon Météo France. La Croix-Rouge a acheminé dimanche 11 tonnes d’aide, dont des matériaux «pour couvrir les maisons et réparer des toits», à Sint Maarten, la partie néerlandaise de l’île, dont le port a été fermé «jusqu’à vendredi», selon la Marine des Pays-Bas.

La Dominique avait été placée en état d’alerte avant le passage de Maria, un ouragan de catégorie 5, dans la nuit de lundi à mardi. Les ports et l’aéroport avaient été fermés, tous les refuges ouverts et les habitants des zones situées près de la mer priés d’évacuer vers les hauteurs.

En 1979, la Dominique avait déjà été dévastée par un autre ouragan de catégorie 5, David.