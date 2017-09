Plus de 150 millions de victimes du travail des enfants dans le monde

Le travail des enfants reste essentiellement cantonné dans l’agriculture (70,9%) alors que près d’un enfant qui travaille sur cinq est employé dans le secteur des services (17,1%) et que 11,9% d’entre eux travaillent dans l’industrie.

En outre, une étude élaborée conjointement par l’OIT et la Walk Free Foundation, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), et dont les résultats sont publiés à l’occasion de l’assemblée générale des Nations Unies, révèle que plus de 40 millions de personnes dans le monde étaient victimes de l’esclavage moderne en 2016.

Les nouvelles estimations mettent également en lumière le fait que les femmes et les filles sont affectées de manière disproportionnée par l’esclavage moderne et représentent 71% du total, soit près de 29 millions de personnes.

Parmi les 40 millions de victimes de l’esclavage moderne, environ 25 millions étaient victimes du travail forcé et 15 millions de mariages forcés.

«Le monde ne sera pas en situation d’atteindre les Objectifs de développement durable tant que nous n’aurons pas considérablement intensifié nos efforts pour lutter contre ces deux fléaux. Les nouvelles estimations mondiales peuvent nous aider à élaborer et structurer des interventions visant à prévenir le travail forcé comme le travail des enfants», souligne le directeur de l’OIT, Guy Ryder, cité dans un communiqué.