Coupe de Belgique: pas d'exploit pour Durbuy

L’Entente Durbuy (D2 amateurs) se rendait à Courtrai ce mardi pour un 16e de finale de Coupe de Belgique historique pour le club né en 2015 de la fusion entre Bomal et Durbuy-Barvaux. Le but des Luxembourgeois était d’éviter la dégelée pour profiter un maximum de leur visite au stade des Éperons d’or.

Le rêve a rapidement failli tourner au cauchemar quand Rougeaux ouvrait le score dès la 6e minute (1-0). En proie au doute, Durbuy a concédé un second but de Van Eenoo avant de rentrer dans le match. Manfredi sur coup franc réduisait le score une première fois. C’est ensuite, Jérémy Perbet qui se signalait. L’ancien Carolo a fêté sa première apparition avec Courtrai par un but (3-1).

Biatour réduisait encore le score avant la mi-temps (3-2). À la reprise, Courtrai a douté avant que la montée d’Ajagun ne change la donne. Un assist pour Ouali et un but plus tard (5-2), la messe était dite. Le but de Jordy Jadot était anecdotique. Malgré la défaite (5-3), Durbuy a gagné le respect de tous ce mardi.

Succès de l’Antwerp

L’Antwerp a dû patienter avant de faire la différence face au Lierse (2-0). Stallone Limbombé (10e) et Joaquin Ardaiz (12e) ont eu les premières occasions de buts pour des Anversois et le Lierrois Wolke Janssens n’a pas profité d’une grossière erreur de Jelle Van Damme (21e). La rencontre s’est emballée mais il aura fallu patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour voir le Brésilien Matheus (73e) et Dino Arslanagic (86e) donner la victoire à l’Antwerp.