Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles: 80 millions de plus pour l'enseignement en 2018

À la Fédération Wallonie Bruxelles, on va bientôt « s’étriper » sur le budget 2018 (dès le 21/9). S’étriper ? Son ministre-président laisse « une place au rêve » pour les citoyens… et pour ses collègues, chacun pouvant espérer des budgets supplémentaires.

Budget 2018 : 80 millions de plus pour l’enseignement.

Rudy Demotte (PS) promet une répartition équitable des moyens, dans l’intérêt des gens et sans comptes d’apothicaires en fonction des couleurs des ministres. Tout en rappelant les priorités socialistes et ce que le PS a défendu et obtenu, même dans l’enseignement ou la petite enfance, compétences dévolues à des ministres cdH.

