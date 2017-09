Un puissant séisme (7.1 sur l'échelle de Richter) secoue la ville de Mexico: au moins 49 morts (photos + vidéos)

Un séisme de magnitude 7,1 a secoué mardi Mexico, provoquant des scènes de panique dans cette mégapole de 20 millions d’habitants, 32 ans jour pour jour après le puissant tremblement de terre de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts. Des centaines d’habitants commémorait d’ailleurs ce puissant séisme dans les rues avant d’être touché par les secousses. Le premier bilan est lourd et fait état d’au moins 49 morts.

Selon le centre géologique américain USGS, l’épicentre de ce séisme se situait dans l’État de Puebla (centre), proche de la capitale, à 51 km de profondeur.

Mexico City after the earthquake. pic.twitter.com/5gWZz8k82p

#BREAKING: Here is the moment when the earthquake struck Mexico City. (Video by @AlertaChiapas) pic.twitter.com/DfEcxF7nob