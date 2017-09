Journée d'actions des services publics: le bilan sur les perturbations des TEC en Wallonie

Comme attendu, la manifestation convoquée mercredi à Namur par la CGSP entraîne des perturbations en matinée dans la circulation des TEC. Du côté des bus des TEC Liège-Verviers, la situation est particulièrement problématique depuis le dépôt de Jemeppe où seuls 16% des véhicules circulent, selon un point de la situation effectué vers 06h00 par la porte-parole Carine Zanella. Seuls 10% des trams et des bus roulent sur le réseau des TEC Charleroi.

Il ne s'agit donc pas d'une grève sectorielle des agents du TEC mais d'actions ciblées pour lesquelles les organisations syndicales ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront", précise-t-elle dans la foulée. Le Hainaut devrait être particulièrement touché, avec seuls 5% des services assurés dans le Borinage, 20% dans la région du centre et 50% à Mons. Le trafic dans la région de Charleroi sera lui aussi "fortement perturbé", selon les prévisions de la société.

25% des services sont assurés depuis le dépôt de Rocourt, 35% depuis le dépôt d’Omal, 38% à Bassenge, 59% à Verviers et 57% Robermont, tandis que tout fonctionne normalement depuis Eupen, précise la porte-parole des TEC Liège-Verviers.

Près de 28% des bus TEC et 30% du métro assurés à Charleroi

Les métros M1/M2/M3/M4 rouleront toutes les demi-heures, indique la page Facebook des TEC Charleroi. Au dépôt de Jumet, 16% des services sont assurés, 13% à Genson et 16% à Anderlues. Le trafic des bus TEC était assuré à 27,92% et à 30% pour les lignes de métro mercredi matin, indique la porte-parole des TEC Charleroi, Véronique Benoit.

Les perturbations sont très variables selon les dépôts de bus, précise-t-elle. Ainsi, seuls 20 véhicules sur 121 ont quitté le dépôt de Jumet, et 23 sur 99 le dépôt Genson de Montignies-sur-Sambre. Huit services sur 32 sont assurés au départ du dépôt d’Anderlues, et 5 sur 8 du dépôt de Nalinnes.

En revanche, tous les bus circulant vers Chimay et Bruxelles, soit 23 services, circulent normalement.

Sur les lignes de métro, 3 services sur 9 sont assurés vers Fontaine-l’Evêque et Anderlues, 2 services sur 10 vers Gosselies, et 4 sur 11 vers Gilly, soit au total 30% du trafic métro.

Dans la région liégeoise, 50% des services devraient être assurés par le TEC Liège-Verviers.

Les perturbations frappent également le TEC Hainaut. A peine la moitié des services sont assurés à Mons. Dans le Borinage, 5% des véhicules roulent contre 20% dans le Centre. La situation est meilleure dans le Hainaut occidental, avec 70% des services assurés.

L’impact est moindre pour les TEC Namur-Luxembourg: 84% des bus circulent en province de Namur et 90% au Luxembourg.

Le réseau des TEC Brabant wallon est très peu touché, avec 98% des services assurés.

Enfin, les 900 circuits de transport scolaire vers l'enseignement ordinaire et spécialisé seront tous assurés, souligne le groupe.

Manif à Namur

Entre 1.000 et 1.500 manifestants sont donc attendus mercredi matin à Jambes et Namur dans le cadre de la manifestation organisée à l’initiative de la CGSP pour «défendre les services publics» à l’occasion de la rentrée du Parlement wallon, a indiqué la zone de police de Namur. Les participants démarreront de la gare de Jambes pour rejoindre à pied la place Kegeljan située devant le Parlement de Wallonie. «La circulation des véhicules sera ralentie et temporairement interrompue au passage du cortège», précise la police de Namur.