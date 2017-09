Maria se dirige vers l'île de Sainte-Croix, avec des vents atteignant 280 km/h

Mardi soir (mercredi matin en Belgique), Maria se trouvait à 80 km au sud, sud-est de cette île antillaise, se déplaçant à 17km/h environ dans sa direction, selon le NHC. Les Iles Vierges américaines, qui comprennent aussi St John et St Thomas, ont déjà connu quelques bourrasques violentes, et des pluies importantes. Une ancienne sénatrice de St Croix, Judi Buckley, a communiqué mardi son désarroi, après qu’Irma avait déjà bouleversé les Caraïbes. Elle avait quitté son domicile de la Caroline du Sud pour se rendre à St John et participer aux efforts d’aide post-Irma, mais se retrouve désormais confrontée à Maria. «La pluie tombe à l’oblique et les arbres chancellent», a-t-elle assuré à l’AFP. «Nous sommes devenus le centre d’aide pour Irma et pour nos frères et sœurs de l’autre côté du bassin (à St Croix, ndlr) on ne peut pas être paralysés», a-t-elle ajouté.

Dans son précédent parcours, le cyclone a fait un mort en Guadeloupe, une personne atteinte par la chute d’un arbre. Deux personnes sont également portées disparues, après un naufrage. Inondations et submersions du littoral par les vagues ont été signalées sur le territoire français, et des toitures se sont envolées, mais pour le reste les bâtiments semblent avoir subi «peu de dégâts», indique la préfecture guadeloupéenne qui rappelle mardi soir que l’île est toujours «au niveau gris de l’alerte cyclonique», la route étant «réservée aux secours et déblaiements».

En Dominique, les dégâts semblent importants, mais peu d’informations parviennent au monde extérieur car les réseaux de communication n’ont pas résisté au passage de l’ouragan.

Après les Iles Vierges, Maria devrait atteindre Porto Rico, où quelque 50.000 foyers sont toujours privés d’électricité depuis le passage d’Irma. Le gouverneur Ricardo Rossello Nevares y a appelé la population à évacuer les zones les plus sensibles de l’île, qui devrait être frappée par Maria mercredi. L’ouragan, a averti le gouverneur de l’ancienne colonie espagnole, «pourrait être le pire du siècle (dernier) à Porto Rico».