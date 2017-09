Suivez la Coupe de Belgique en direct: la première de Frutos en tant que T1 à Anderlecht, le Standard veut se rassurer

C’est parti pour une nouvelle soirée de Coupe de Belgique avec la suite (et pas encore la fin) des seizièmes de finale. Le tout, vingt-quatre heures après les qualifications de l’Antwerp, Courtrai et Saint-Trond.

Anderlecht, sans René Weiler, se déplace à Westerlo, qui l’a éliminé en 8e de finale en 2010 (1-0) et en 2013 (2-2, tab. 4-3), mais traîne la patte à l’avant-dernière place du classement. Ce qui malgré une récente dégelée à l’Union, 4-0, n’est pas le cas de Roulers, 2e, qui accueille Bruges, le leader de la D1A, dans son Schiervelde. Enfin, Genk se déplace au Cercle de Bruges qui a complètement renouvelé son effectif cet été, sans pour autant survoler la série comme il l’escomptait. Il accuse même un retard de 5 points sur le promu, le Beerschot, après les six premières journées.

La Gantoise et Waasland/Beveren affrontent Geel et Lommel, qui évoluent en D1 amateurs. Malines et Ostende ont l’occasion de se reprendre à domicile face à Bocholt (2e amateurs) et à l’Union Saint-Gilloise (1B), après un départ catastrophique en championnat.

Les autres clubs de D1A jouent également dans leurs installations : Mouscron contre Tubize (1B), Lokeren contre le Beerschot Wilrijk (1B), Eupen contre Rupel Boom (D2 amateurs) et le Standard contre Heist (D1 amateurs).

Jeudi, le derby hennuyer inversé entre Charleroi et La Louvière (2e amateurs) clôturera ces 16e de finale de la Croky Cup au Mambourg.