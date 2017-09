La circulation des trains est interrompue depuis 7h00 jeudi entre Ostende et Bruges après un accident de personne survenu en gare d’Ostende, a indiqué un porte-parole de la SNCB. Il s’agit d’un accident du travail, a précisé Infrabel, le gestionnaire du réseau. La victime, un ouvrier sous-traitant d’Infrabel selon VTM, est décédée.

La victime, qui travaillait pour un fournisseur externe, effectuait des mesures préparatoires. Il n’y avait pas de travaux sur les voies à cet instant et le trafic n’avait pas été suspendu. Le parquet a été dépêché sur place afin de déterminer les circonstances précises de l’incident, selon le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Petit, qui évoque un accident du travail malheureux.

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Ostende et Bruges. Comme alternative, la SNCB a mis en place des bus de remplacement assurant la liaison. Les navetteurs à destination et en provenance de l’intérieur du pays peuvent également utiliser le tram du littoral entre Blankenberge et Ostende.