Belga

Meggane Bougeâtre et David Berlemont, accusés d’un double assassinat, comparaissent désormais libres à leur procès devant la cour d’assises du Hainaut. Lundi, après le tirage au sort du jury, ils avaient été privés de liberté car l’ordonnance de prise de corps avait été mise en application par le ministère public. Leurs avocats ont cependant fait appel de la décision et les deux accusés ont été libérés sous conditions. Sur les neuf accusés au total, ils ne sont plus que six à comparaître détenus lors du procès.