Roberto Martinez loue les qualités de Lukaku: "Romelu est unique"

Comme l’évoquent notamment nos confrères du Nieuwsblad, Roberto Martinez a commenté le début de la saison de Romelu Lukaku à Manchester United face. « Son passage à United. Je n’ai jamais douté que ce serait compliqué pour lui », énonce-t-il à nos confrères de TalkSport.

Et de reprendre de plus belle : « Tous ceux qui ont travaillé avec lui savent qu’il a de formidables qualités d’adaptation. Chaque joueur de football a des qualités, mais Lukaku est tout à fait unique. Quand il est allé à Manchester United, il était juste concentré sur son départ pour avoir un impact important sur l’équipe. Et c’est exactement ce qu’il fait. Nous ne devons pas oublier qu’il n’a que 24 ans. Le nombre de buts qu’il a inscrits ? C’est sensationnel. Mais il va encore continuer à apprendre et à améliorer son niveau de jeu ».