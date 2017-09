Un camion de farine s’est renversé vendredi vers 6 heures à hauteur de l’échangeur d’Hautrage de l’A16 et avec l’E19 en direction de Bruxelles. Le camion, seul en cause dans l’accident, s’est couché sur le rail de sécurité de droite et il a perdu une partie de son chargement sur la chaussée. L’accident a provoqué des embarras de la circulation conséquents.

La police fédérale a indiqué que l’autoroute était fermée vers 10 heures pour permettre le remorquage du camion accidenté. Une déviation à hauteur de la sortie Pommeroeul via la N552 vers Dour a été mise en place, le temps du remorquage.