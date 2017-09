Philippe Gilbert aborde le Mondial de dimanche avec confiance!

Après une longue sortie mercredi, Gilbert a couvert jeudi quatre boucles du circuit en compagnie de Julien Vermote et Jens Keukeleire. « C’est un parcours sélectif, mais pas non plus trop difficile. Beaucoup de coureurs ont leur chance. C’est un beau circuit technique avec beaucoup de virages et beaucoup d’occasions de relance. Bien entendu, la météo peut être déterminante. S’il pleut, ce sera plus dangereux et difficile et il faudra rouler constamment devant. Si cela reste sec, ce sera une course rapide. »

Philippe Gilbert sera leader avec Greg Van Avermaet. « Nous n’allons parler de tactique. Nous avons une forte équipe et beaucoup de soutien d’autres coureurs. C’est à moi et Greg de disputer la finale et avec autant de Belges que possible. Peter Sagan est seul. Il ne pourra pas répondre à toutes les attaques. Mais il faudra se méfier d’autres coureurs : Viviani, le bloc italien, Edvald Boason Hagen, Kwiatkowski, Alaphilippe. »

Gilbert a prévenu, il n’y aura pas de problème avec son ancien équipier Van Avermaet. « Nous sommes professionnels, nous n’allons pas rouler l’un contre l’autre. »

« Je suis bien et j’ai travaillé dur avant de Mondial. Vivement dimanche », a conclu l’ancien champion du monde 2012.