Les pilotes de Ryanair entrent en grève du zèle: de nombreuses perturbations à prévoir!

Les pilotes vont donc appliquer à la lettre les termes de leurs contrats (work to rule). Certaines tâches ne seront ainsi plus exécutées, comme celles de travailler durant leurs jours de congé ou d’arriver plus tôt que l’heure prévue par leur contrat.

Ils devraient en plus ralentir la vitesse des avions sur les voies de circulation des aéroports qu’ils emprunteront. Les voies de circulation d’un aéroport sont les voies de circulation entre les points de stationnement des avions et les pistes. Elles peuvent être plus ou moins longues selon les aéroports.

En ralentissant l’allure sur les voies d’un aéroport, les pilotes Ryanair peuvent prendre des retards de quelques minutes, qui cumulés sur l’ensemble d’une journée peuvent entraîner des retards plus importants. « Tous les vols ne seront pas forcément concernés. Cela dépendra notamment des aéroports de provenance », a indiqué le porte-parole de l’aéroport de Charleroi (BSCA).

Les représentants des pilotes de 17 bases européennes de Ryanair, dont Bruxelles-Zaventem et Charleroi, demandaient mercredi à leur direction un changement radical de leurs conditions de travail. Dans une lettre dont La Libre Belgique a eu copie, ils rejetaient le bonus (de 6.000 à 12.000 euros) qui leur avait été proposé afin qu’ils renoncent à 10 jours de congé sur demande immédiate de Ryanair et restent encore au moins un an au sein de la compagnie. Les pilotes avaient donc lancé un ultimatum à la direction : ils voulaient une réponse favorable d’ici aujourd’hui, 10h. Mais la direction de la compagnie aérienne low-cost n’en a apporté aucune.

Les pilotes exigeaient des contrats locaux, respectant les lois et les droits des pays où ils travaillent, et non plus irlandais, qui devaient contenir des mesures améliorant leurs conditions de travail.