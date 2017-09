Faites attention si vous comptez prendre la route ce soir. De minuit à 10h demain matin, l’Institut royal météorologique prévoit du brouillard qui pourra limiter la visibilité à 100 mètres ou moins. Une alerte jaune a donc été lancée par l’IRM durant ce laps de temps.

Les prévisions pour ce soir et demain

Ce soir, une averse sera d'abord encore possible dans l'est du pays, mais les larges éclaircies gagneront progressivement l'ensemble des régions depuis l'ouest. Cette nuit, de la brume et du brouillard répandu se formeront. Localement, il pourrait même s'agir de brouillard dense. Des nuages bas pourront aussi se développer, surtout en Ardenne. Les températures descendront vers des valeurs de 6 à 9 degrés, sous un vent faible et variable.

Samedi, la journée débutera sous la grisaille en beaucoup d'endroits, avec de la brume, du brouillard ou des nuages bas localement tenaces. Ensuite, le temps restera généralement sec et des éclaircies alterneront avec des champs nuageux. Dans l'extrême nord du pays, une petite averse ne sera pas exclue. Les températures atteindront des valeurs de 15 à 20 degrés en fonction de la dissipation de la grisaille matinale. Le vent sera faible et le plus souvent variable.