Bruxelles: des centaines de personnes crient au racisme en marge d'une conférence de Francken (vidéo)

Rédaction en ligne

Environ 400 personnes se sont rassemblées vendredi soir de 19h30 à 21h au carrefour de l’Europe à Bruxelles, pour dénoncer «la politique de haine et de racisme» menée selon eux par la N-VA, alors que le ministre de l’Intérieur Jan Jambon et le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken tenaient une conférence à l’hôtel Hilton situé en face de la Gare centrale à Bruxelles.