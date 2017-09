« La porte d’entrée, prétendue blindée, n’a pas pu arrêter les balles de calibre 308. 35 personnes étaient encore présentes à l’intérieur de la discothèque, et c’est une chance qu’aucun blessé n’ait été à déplorer », rappelle l’avis de la police.

Le tireur cagoulé et son complice circulaient « à bord d’une Audi RS4 break gris foncé, modèle de 2006 à 2012, munie de rétroviseurs en aluminium et de vitres teintées à l’arrière ». Ils transportaient leurs armes dans des sacs en plastique Trafic, et ont repris la direction de Fontaine-l’Evêque et Charleroi après les tirs. La police demande à tout témoin éventuel de cette scène de se manifester, mais s’intéresse également à des altercations qui ont eu lieu dans la discothèque dans la soirée.