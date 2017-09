Une jeune femme âgée de 25 ans et son compagnon se promenaient avec leurs deux chiens au dessus de la carrière « Setim » à Tontelange (Attert) ce samedi. Vers 16h20, elle a fait une chute accidentelle d’une quinzaine de mètres pour se retrouver au bas de la carrière de sable.

Les pompiers et ambulanciers d’Arlon sont intervenus avec une équipe du SMUR de la clinique d’Arlon et de six personnes du service « GRIMP » d’Arlon.

Polytraumatisée, mais heureusement sans que ses jours soient en danger, la jeune femme a été prise en charge par les secouristes. Elle a été remontée au-dessus de la carrière à l’aide d’une civière de montagne, grâce aux soins particuliers des membres du GRIMP.

L’ambulance l’attendait dans un champ tout proche pour ensuite diriger la victime vers la clinique d’Arlon, afin de procéder aux examens de contrôle nécessaires à son état.