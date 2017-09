« TER Rouen Paris quand un contrôleur demande ma carte d’invalidité pour vérifier si je suis bien handicapé ? #triste », avait tweeté samedi celui qui milite depuis de nombreuses années pour « changer le regard sur le handicap ».

Accompagné de ma mère, « j’étais dans mon fauteuil roulant et je n’avais pas mis mes prothèses, donc on voyait bien que j’étais sans bras et sans jambes », a expliqué l’ancien ouvrier métallurgiste, amputé après une électrocution en 1994 et qui s’est fait connaître depuis en réalisant plusieurs exploits sportifs, notamment à la nage.

Lorsque le contrôleur a exigé sa carte d’invalidité d’un ton « renfrogné », les voyageurs autour de lui se sont indignés, a-t-il relaté. « Moi je l’ai pris avec humour, mais aussi avec tristesse ». « Je n’imaginais pas que mon tweet allait déclencher ces réactions négatives, avec des insultes envers la SNCF. C’est parti trop loin ».

« Moi je me suis dit : il y a encore des choses à améliorer au niveau humain, même si beaucoup de choses ont été faites à la SNCF. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer le regard sur les personnes handicapées dans notre pays ».

« Cela m’était déjà arrivé une fois, mais avec le contrôleur on en avait tellement rigolé ensemble que c’était passé comme une lettre à la poste », a précisé M. Croizon, qui voyage très fréquemment en train. Dimanche, le président de la SNCF, Guillaume Pépy, l’a appelé pour lui présenter ses excuses au nom de la SNCF.

Auparavant, la SNCF avait expliqué la demande du contrôleur dans un tweet : « Bien que cette demande paraisse incongrue, le contrôleur se devait de vérifier le taux de réduction accordé à votre accompagnateur ».

En fonction des mentions faites sur leur carte d’invalidité, les personnes handicapées bénéficient en effet d’un billet gratuit ou avec réduction de 50 % pour leur accompagnateur.