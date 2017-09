Pro League: premier revers des Zèbres (1-2) qui laissent filer Bruges au classement

Les Zèbres ont subi leur première défaite en championnat. Bruges s’est adjugé le choc (1-2) et s’envolent au classement. Les Gazelles possèdent dorénavant quatre longueurs d’avance sur leur adversire dominical.

Ce choc entre les deux premiers du classement s’annonçait passionnant. Et on n’a pas été déçu. Les choses commençaient sur des chapeaux de roue. Après à peine deux minutes de jeu, Bruges s’incrustait déjà dans le rectangle carolo. Une frappe du pied gauche de Dion Cools mettait une première fois Nicolas Penneteau à contribution. Les hostilités étaient bel et bien lancées. Charleroi essayait de réagir en mettant le nez à la fenêtre. Mais de manière trop timide. Les Brugeois, un rien plus appliqués, s’octroyaient encore l’une ou l’autre tentative à distance. Des frappes à distance, cela semblait être la clé de ce match. Rezaei et Nurio s’essayaient mais manquaient un petit peu de précision. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score vierge. Assez logique, somme toute.

La seconde période reprenait calmement avec les 22 mêmes acteurs. Les deux formations se neutralisaient dans le jeu et peu d’occasions franches étaient à se mettre sous la dent. Les gardiens passaient en effet une fin d’après-midi plutôt tranquille. Jusqu’à la 68 e minute. Sur un contre rondement mené, Bruges ouvrait la marque au terme d’une finition quelque peu confuse. Vormer déviait légèrement le ballon pour Wesley qui croisait parfaitement son tir pour tromper le gardien français du Sporting de Charleroi. Surpris, les Carolos réagissaient directement. Benavente tentait une percée dans l’axe avant que Rezaei ne plante une tête victorieuse à la 77 e minute. Juste après, les Zèbres avaient deux balles de match mais le gardien brugeois Horvath sortait le grand jeu pour garder son équipe dans le match. La chance des Carolos était passée. Dans la foulée, Limbombe, d’une frappe tendue du pied droit, crucifiait la défense zébrée et Penneteau. 1-2 à la 87e minute. Charleroi était groggy et ne pouvait réagir.

Résultat : une première défaite pour les Zèbres, après un début de championnat remarquable. Ils conservent malgré tout leur deuxième place au classement. Avec un point d’avance sur un trio composé de Saint-Trond, Mouscron et Zulte Waregem.