Le Conseil supérieur de la santé recommande de faire vacciner les garçons contre le papillomavirus humain

la Communauté française avait lancé il y a plus de 10 ans un programme de vaccination contre ce virus baptisé HPV. S’il existe une centaine de variantes du virus, certaines peuvent notamment provoquer le cancer de l’utérus. Comme il se transmet pendant les relations sexuelles (caresses également), ce sont les jeunes filles de 13-14 ans qui bénéficient de la gratuité pour se faire vacciner. Et le vaccin réduit de 70 % le risque de cancer de l’utérus

Un lien entre une infection par papillomavirus et d’autres types de cancers anogénitaux comme les cancers de la vulve, du vagin, du pénis et de l’anus et plus récemment avec une partie des cancers oro-pharyngés, a toutefois été démontré. «En outre, il a été constaté que 30% de tous les cancers du VPH (virus du papillome humain, ndlr.) se produisent chez les hommes et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ont un risque accru d’infection et de lésions dysplasiques et cancéreuses», relève le CSS.

Le Conseil supérieur de la Santé recommande dès lors de généraliser le vaccin contre le papillomavirus à tous les adolescents (filles et garçons) de 9 à 14 ans inclus.

Le Conseil préconise par ailleurs une vaccination «de rattrapage» pour les jeunes femmes et jeunes hommes de 15 à 26 ans inclus, surtout pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Enfin, le CSS recommande en outre la vaccination des immuno-déprimés, soit les patients transplantés et ceux vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Près de 80% des personnes vaccinées signalent dans les premiers jours suivant la vaccination des réactions au site d’injection et 13 à 15% d’entre elles se plaignent de maux de tête dans les 15 jours post-vaccination. Ces effets indésirables sont en général d’intensité légère ou modérée et se résolvent spontanément, selon le CSS.