Des chiens en cage, fouettés à l’aide d’un câble, affamés : voilà la violence infligée à ces chiens que l’on dit « dressés » pour le loisir ou le gardiennage. En immersion dans une dizaine de centres de dressage, pendant trois ans, l’association a pu filmer plusieurs scènes de tortures à l’encontre de chiens destinés à être dressés.

« Une infiltration difficile tant ce milieu est fermé » explique Muriel Arnal, la présidente de l’association. La conclusion de l’ONG est la suivante : le ring habitue le chien à une « maltraitance intense et constante ». Elle réclame « l’interdiction de cette pseudo-discipline sportive ».

Ces méthodes de dressage ne s’appliquent pas aux chiens policiers

En France, les gendarmes réfutent que de telles méthodes de dressage s’appliquent aux chiens policiers, rapporte « Le Parisien ». « C’est absurde, pour bien travailler il faut au contraire des bêtes non agressives, sinon elles pourraient se retourner contre nous » explique l’un d’entre eux. Dans la gendarmerie française, les chiens ne travaillent que contre récompense, croquette ou caresse. Et ils n’élèvent pas un chien avant 10 mois. Une grosse différence avec les chiens dressés pour le ring, qui dressent des chiens plus jeunes. Et comme l’explique la présidente de One Voice « dresser des chiens entre 2 et 10 mois est particulièrement dangereux. Il s’agit de la période de développement de l’animal. Dans ce cas, le chien cassé psychologiquement considérera que refermer ses crocs sur tout ce qui bouge est la norme ».

L’ONG a d’ailleurs lancé une pétition, destinée au ministre de l’Agriculture.