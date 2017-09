Faille dans le site Web pour payer ses amendes routières: il était possible de consulter les PV… des autres conducteurs

Jusqu’au 8 septembre, il était possible, de cette manière, de découvrir le nom, la plaque d’immatriculation et le montant de l’amende d’autres conducteurs sanctionnés. Le SPF Justice a ensuite eu vent de ce problème, et la case comprenant le nom a été enlevée. Mais il est toujours possible aujourd’hui de consulter toutes les autres données d’un PV.

Selon la Commission vie privée, le SPF Justice est fautif. Il a par ailleurs « une fonction d’exemple en tant que service public », indique Caroline De Geest, de la Commission vie privée. « Il s’agit d’ailleurs de données judiciaires, une matière particulièrement sensible ».