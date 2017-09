Un accident mortel est survenu ce matin sur la route entre St Servais et Rhisnes aux alentours de 8h.

Une voiture et un motard sont entrés en collision. Le motard venait de Namur et selon certains témoins, il effectuait plusieurs dépassements. Visiblement, le motard roulait assez vite et avec une mauvaise visibilité.

C’est alors qu’une voiture arrivant de Rhisnes s’est engagée sur la Nationale. Le choc a été d’une extrême violence. Le motard est décédé sur le coup.

Dans la voiture, il y avait trois personnes, confirme le parquet de Namur : une femme, sa fille de 8 ans et son beau-fils de 13 ans. Ce dernier était dans un état très critique. Il aurait succombé à ses blessures

Les pompiers de Gembloux et les services de secours de Namur sont arrivés rapidement sur place.

Le parquet est également descendu sur les lieux.

